В Краснотурьинске зафиксирован выброс ядовитого диоксида азота

В Краснотурьинске зафиксировано превышенное содержание предельно допустимых концентраций диоксида азота, в 1,2 раза, и мелкодисперсной пыли – в 1,3 раза. Об этом сообщается на сайте областного Минприроды, в сводке за 7 марта.

Напомним, что город регулярно попадает в региональную сводку населенных пунктов с самым грязным воздухом, хотя несопоставим по промышленному потенциалу с Нижним Тагилом, Первоуральском и Верхней Пышмой. Крупнейшее предприятие Краснотурьинска – Богословский алюмииниевый завод (БАЗ), принадлежащий холдингу «Русал».

Краснотурьинск, служба информации РИА «Новый День»

Краснотурьинск. Другие новости 08.03.18

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