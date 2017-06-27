Минприроды назвало самые загрязненные города и самые опасные предприятия

По итогам 2016 года уровень загрязнения атмосферного воздуха Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила отнесен к категории «высокий», городов Краснотурьинск и Первоуральск – к категории «повышенный».

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе заксобрания, об этом рассказал сегодня депутатам министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Он также сообщил, что наиболее высокий уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы отмечен в городах – Кировград, Реж, Красноуральск, Полевской; оксидом углерода – в Асбесте; мелкодисперсной пылью – в Первоуральске и Серове; сероводородом – в Первоуральске и Нижнем Тагиле, аммиаком – в Нижнем Тагиле.

Тем не менее, как отметил министр, за прошедшие 5 лет выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в целом по Свердловской области сократились на 222,7 тыс. тонн или на 9,7 %. В частности, сократили выбросы в атмосферный воздух: «Рефтинская ГРЭС», «Верхнетагильская ГРЭС», «ОГК-2» – Серовская ГРЭС, ОАО «Святогор», ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат» и другие предприятия.

При этом ряд предприятий увеличили выбросы в атмосферный воздух в 2016 году по сравнению с 2015 годом: АО НПК «Уралвагонзавод», ЗАО «Производственное объединение «Режникель», филиал «Уральский Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» АО «СУАЛ».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.06.17

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