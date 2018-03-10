Тагильская биатлонистка взяла золото Паралимпиады

Екатеринбург, Март 10 (Новый День, служба информации) –Свердловская спортсменка Михалина Лысова стала пятикратной обладательницей медалей Паралимпиады. Она выиграла гонку на шесть километров среди спортсменов с нарушениями зрения, первой придя к финишу вместе со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Михалина продемонстрировала не только отличный темп, но и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Поздравительную телеграмме спортсменке, рожденной в Нижнем Тагиле, отправил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «На соревнованиях по биатлону Вы достойно защитили честь Свердловской области. Это замечательное достижение будет вписано золотыми буквами в историю российского паралимпийского спорта. Золотая медаль Паралимпиады – уже пятая в Вашей яркой спортивной карьере и, уверен, не последняя. Очень рад, что Вам удалось подойти к соревнованиям в наилучшей физической и психологической форме. Желаю Вам новых побед и призовых финишей, мудрых наставников, поддержки близких людей и миллионов болельщиков! Всего Вам самого доброго, счастья, здоровья и благополучия», – написал он.

Екатеринбург. Другие новости 10.03.18

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