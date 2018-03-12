Михалина Лысова взяла еще одну медаль Паралимпиады

Свердловская спортсменка Михалина Лысова завоевала бронзовую медаль в лыжных гонках на 15 километров с раздельным стартом свободным стилем среди спортсменов с нарушением зрения. По словам девушки, вторая медаль далась ей нелегко.

«Сегодня из-за лыж была очень тяжелая гонка – снег прилипал к лыжам, причем как на подъеме, так и на спуске, они совершенно не давали отдохнуть», – цитирует Лысову ТАСС.

Как писал «Новый День», в субботу Михалина завоевала золотую медаль в биатлоне – она выиграла гонку на шесть километров среди спортсменов с нарушениями зрения, первой придя к финишу вместе со своим спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым.

Екатеринбург, служба информации

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