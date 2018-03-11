В понедельник метро Екатеринбурга заработает полностью

С завтрашнего дня метро в Екатеринбурге будет работать в привычном режиме. С 8 по 11 марта включительно движение поездов от «Площади 1905 года» до «Ботанической» было перекрыто из-за проектирования новой части вестибюля «Геологической» с прямым выходом в ТРЦ «Гринвич».

Как ранее писал «Новый День», внешний облик станции практически не изменится, но пассажирам метро и посетителям торгового центра станет удобнее передвигаться. Открытие нового выхода со станции запланировано на 18 августа, День города.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.03.18

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