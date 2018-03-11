В Сухом Логу бизнесмен открыл свой избирком

В Сухом Логу предприниматель открыл свой собственный избирком. Так он назвал магазин, по всей видимости, специализирующийся на продаже пива. На вывеску с названием изBEERком обратили внимание гости города.

Напомним, что через неделю в России пройдут выборы президента РФ – в воскресенье, 18 марта, избирательные участки откроются в 8:00 и будут работать до 20:00 за некоторыми исключениями. Например, как уже писал «Новый День», в Качканаре рабочие смогут голосовать с 6 часов утра.

Фото предоставлено Сергеем Стуковым

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 11.03.18

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