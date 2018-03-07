Рабочие Качканара и Первоуральска 18 марта начнут голосовать за президента с 6 утра

На некоторых избирательных участках Качканара и Первоуральска голосование на выборах президента РФ 18 марта начнется не в 8, а в 6 часов утра.

Как сообщили в областном избиркоме, такое решение было принято вчера вечером на заседании ИКСО по просьбе Качканарской и Первоуральской городских избирательных комиссий. К ним, в свою очередь, обратилось руководство местных промышленных предприятий с непрерывной технологией труда. В Качканаре на два часа раньше откроются участки №1954, 1961, 1968 и 1971. В Первоуральске – избирательный участок №2342. Неделю назад аналогичное решение было принято относительно качканарской УИК № 1953.

Добавим, что на выборах депутатов Госдумы в 2016 году раньше других открылись все 20 участков Качканара, один участок в Кировграде и четыре – в Краснотурьинске. На губернаторских выборах 2017 года таких участков не было.

Качканар, Первоуральск, служба информации

Качканар, Первоуральск. Другие новости 07.03.18

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