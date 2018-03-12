Для расселения разрушенного взрывом дома в Вересовке все ещё ищут подрядчика

В посёлке Вересовка все ещё не началось строительство дома, куда переселят обитателей здания, наполовину разрушенного взрывом бытового газа более 20 лет назад.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», вопрос о расселении этого дома поднял сегодня на заседании комитета заксо по бюджету депутат Алексей Дронов. Замминистра строительства Игорь Дубровин заявил, что из резервного фонда правительства области на строительство нового дома было выделено 94 млн рублей. «Лимиты доведены до управления капстроительства, начаты конкурсные процедуры», – рассказал он.

Между тем самим жителям аварийного дома сначала обещали, что строительство нового жилья для них начнется в декабре, потом – в январе.

Напомним, в поселке Вересовка, где больше 20 лет назад был разрушен взрывом газа весь первый подъезд пятиэтажки на Заводской, 14, по-прежнему не начато строительство нового здания, куда уже третье десятилетие обещают переселить жильцов аварийной хрущевки. Власти затянули вопрос и намеревались демонтировать разрушенные конструкции без отселения людей, что поставило бы под угрозу жизнь и здоровье жителей дома. После того как к этой проблеме привлекли внимание СМИ, было возбуждено уголовное дело в отношении главы управления капстроительства Первоуральска (Вересовка входит в Первоуральский городской округ) Алексея Черных по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по ч. 1 ст. 293 «Халатность».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 12.03.18

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