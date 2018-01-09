Взорванные дома в Удмуртии и на Урале: один восстанавливают 2 месяца, другой – 22 года (ФОТО)

В поселке Вересовка, где больше 20 лет назад был разрушен взрывом газа весь первый подъезд пятиэтажки на Заводской, 14, по-прежнему не начато строительство нового здания, куда уже третье десятилетие обещают переселить жильцов аварийной хрущевки. Власти затянули вопрос и намеревались демонтировать разрушенные конструкции без отселения людей, что поставило бы под угрозу жизнь и здоровье жителей дома. После того как к этой проблеме привлекли внимание СМИ, было возбуждено уголовное дело в отношении главы управления капстроительства Первоуральска (Вересовка входит в Первоуральский городской округ) Алексея Черных по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по ч. 1 ст. 293 «Халатность».

Позднее власти вроде бы нашли решение – минстрой пообещал построить для жильцов новый дом на соседнем пустыре, участок на котором выделил муниципалитет. Жителям говорили, что работы начнутся в декабре 2017 года, однако и по сей день там ничего не происходит.

Как рассказала «Новому Дню» жительница дома Татьяна, сроки сдвинули – власти ищут подрядчика, который будет вести строительство дома. «Нам сказали, что 12 января должен быть одобрен подрядчик строительства, после начнутся работы, так что пока еще ждем», – пояснила она.

Для сравнения интересно взглянуть, как проходят восстановительные работы в многоквартирнике, также пострадавшем от взрыва газа, в Ижевске. Напомним, там ЧП случилось на улице Удмуртской, 261, в начале ноябре 2017 года в пятом подъезде 9-этажного дома, тогда погибли семь человек, трое получили травмы. Позднее следствие выяснило, что взрыв устроил неадекватный жилец, которому голоса приказали отомстить соседям. Сейчас виновник «отдыхает» в Кащенко, а строители за два месяца провели часть работ по разбору разрушенного подъезда и укреплению примыкающих к нему секций. Все работы велись с полным расселением дома.

В итоге к концу декабря 2017-го жильцов первого, второго и третьего подъездов пустили обратно в их квартиры, но работы в разрушенной секции продолжатся до конца января – тогда станет окончательно ясно, можно ли утеплить и укрепить 4-й и 6-й подъезды, или же жильцам придется подыскивать новые дома. Так или иначе, все работы курируют республиканское управление МЧС и новый президент Удмуртии Александр Бречалов, возможно, поэтому вопрос решается довольно быстро. Во всяком случае – по сравнению с домом, пострадавшим от похожего взрыва в Первоуральском городском округе.

Добавим, по словам владелицы квартиры на Заводской в Вересовке, с жильцов дома, грозящего рухнуть, продолжают взимать взносы на капитальный ремонт. «За капремонт мы так и платим – но к нам приезжал следственный комитет, сказали, что человек из СК поедет в Москву, будет экспертиза дома, и если он будет признан аварийным, деньги за капремонт нам вернут, а от [главы администрации Первоуральского ГО Валерия] Хорева пришло письмо, что он обратился в минЖКХ, чтобы нас освободили от взносов за капремонт», – рассказала Татьяна.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области добавили, что сейчас завершены работы по подготовке взорванного дома к зиме в части утепления стены и чердака, а также закончена госэкспертиза по проекту строительства нового здания – на него дано положительное заключение, подготовлены документы для проверки эффективности расходования бюджетных средств.

Напомним, ранее глава фонда капремонта пояснял «Новому Дню», что если дом будет признан аварийным, деньги, собранные по строке «капремонт», направят на снос дома, и жителям не вернут.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 09.01.18

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