Выбираем президента: голосование на РИА «Новый День»

Меньше недели осталось до голосования на выборах президента Российской Федерации.
Редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям сделать выбор уже сейчас: как вы проголосуете на выборах 18 марта. Онлайн-голосование началось 12 марта и продлится до 20 часов 18 марта.
Сравнить выбор нашей аудитории с выбором избирателей в целом по России можно будет уже через неделю, 19 марта. Результаты голосования до этого момента будут скрыты.
- Бабурин Сергей Николаевич, Российский общенародный союз
- Грудинин Павел Николаевич, КПРФ
- Жириновский Владимир Вольфович, ЛДПР
- Путин Владимир Владимирович, самовыдвиженец
- Собчак Ксения Анатольевна, партия «Гражданская инициатива»
- Сурайкин Максим Александрович, Коммунисты России
- Титов Борис Юрьевич, Партия Роста
- Не пойду на выборы
- Пойду, но испорчу бюллетень
Проголосовать можно здесь.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 12.03.18
Число задержаний на митингах увеличилось в 14 раз: полиция открыла глаза депутатам. / ФК «Урал» начал продажу абонементов на тестовые матчи. / Свердловский избирком не нашел нарушений в екатеринбургской газете «Путин Тeam». Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»