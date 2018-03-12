Выбираем президента: голосование на РИА «Новый День»

Меньше недели осталось до голосования на выборах президента Российской Федерации.

Редакция РИА «Новый День» предлагает своим читателям сделать выбор уже сейчас: как вы проголосуете на выборах 18 марта. Онлайн-голосование началось 12 марта и продлится до 20 часов 18 марта.

Сравнить выбор нашей аудитории с выбором избирателей в целом по России можно будет уже через неделю, 19 марта. Результаты голосования до этого момента будут скрыты.

Бабурин Сергей Николаевич, Российский общенародный союз Грудинин Павел Николаевич, КПРФ Жириновский Владимир Вольфович, ЛДПР Путин Владимир Владимирович, самовыдвиженец Собчак Ксения Анатольевна, партия «Гражданская инициатива» Сурайкин Максим Александрович, Коммунисты России Титов Борис Юрьевич, Партия Роста Не пойду на выборы Пойду, но испорчу бюллетень



Проголосовать можно здесь.

Екатеринбург, служба информации

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