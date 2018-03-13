Малика Гайсина обвинили в тайном владении 170 предприятиями

Конкурсный управляющий ООО «Алдан» подал заявление в Арбитражный суд Свердловской области о привлечении к субсидиарной ответственности свердловского олигарха Малика Гайсина, владеющего более чем 170 предприятиями в разных регионах страны.

Как передает РИА «Новый День», бывшая конкурсная управляющая ООО «Алдан» Анна Ловкина сообщила, что ранее не было возможности взыскать с него долг, так как он вышел из числа учредителей компании «Алдан».

«Но в декабре 2017 года появился новый закон, по которому можно привлекать не номинального владельца, а конечного бенефициара банкрота. Обнаружены документы, в которых Гайсин прямо пишет о том, что часть активов он переписал на своих гражданских жен, родственников и так далее», – отметила она.

В качестве ответчиков по иску также выступают Марина Белозерцева, Фирдаус Замалеев и Александр Пилюгин. Кроме этого, ООО «Тэлко» из Санкт-Петербурга требует от Гайсина выплаты 69,5 тысячи евро, есть определенная претензия к нему от налоговой службы.

Известно, что Гайсин ведет очень закрытый образ жизни, никто из его работников никогда его не видел, а общается он лишь с несколькими своими приближенными.

Екатеринбург, служба информации

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