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Среда, 11 сентября 2019, 13:52 мск

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Известный уральский бизнесмен регистрирует товарный знак «Горижопа»

Известный уральский бизнесмен Малик Гайсин через свою компанию «Корона Тэхет» регистрирует товарный знак «Горижопа». Заявку он подал еще в середине января этого года. Речь идет о товарном знаке третьего и пятого классов продукции – это косметика, парфюмерия, пищевые добавки, диетпитание и так далее.

«Горижопой» называют антицеллюлитный крем, причем конкретного производителя – NL International (компания производит разные смеси и косметику для похудания, распространяется продукция через физлиц-сетевиков).

Напомним, Малик Гайсин считается одним из первых кооператоров Свердловской области, чья империя в 1990-х годах, по некоторым данным, состояла примерно из 120 предприятий. В конце прошлого года его требовали признать банкротом, однако суд признал заявление необоснованным и прекратил производство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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