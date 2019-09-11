Известный уральский бизнесмен регистрирует товарный знак «Горижопа»

Известный уральский бизнесмен Малик Гайсин через свою компанию «Корона Тэхет» регистрирует товарный знак «Горижопа». Заявку он подал еще в середине января этого года. Речь идет о товарном знаке третьего и пятого классов продукции – это косметика, парфюмерия, пищевые добавки, диетпитание и так далее.

«Горижопой» называют антицеллюлитный крем, причем конкретного производителя – NL International (компания производит разные смеси и косметику для похудания, распространяется продукция через физлиц-сетевиков).

Напомним, Малик Гайсин считается одним из первых кооператоров Свердловской области, чья империя в 1990-х годах, по некоторым данным, состояла примерно из 120 предприятий. В конце прошлого года его требовали признать банкротом, однако суд признал заявление необоснованным и прекратил производство.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 11.09.19

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