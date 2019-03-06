Возбуждено дело из-за махинаций при банкротстве компании Малика Гайсина

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за махинаций в ходе банкротства ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (ООО «УНТЭСК»). Компанию причисляют к активам известного бизнесмена Малика Гайсина.

УНТЭСК в стадии банкротства находится с 2013 года. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, причиной для возбуждения уголовного дела стало липовое трудоустройство сторожей. Конкурсный управляющий в процессе конкурсного производства трудоустроил на предприятие 25 человек, причем компания деятельность не вела и ее недвижимость на территории Екатеринбурга и Новой Ляли в дополнительной охране не нуждалась. Перед сторожами, согласно отчету конкурсного управляющего о ходе процедуры банкротства, образовалась текущая задолженность по заработной плате. Таким образом они попали в реестр кредиторов наряду с другими кредиторами, долги компании были необоснованно увеличены. Эти фиктивные сторожа получали зарплату из денег, поступивших от реализации имущества, хотя средства в общей сумме свыше 3 млн рублей могли быть направлены на удовлетворение требований кредиторов, находящихся в реестровой очереди.

«По материалам прокуратуры органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Уголовное дело в настоящее время бесфигурантное, возбуждено по факту совершения противоправного действия», – отметили в прокуратуре. Ранее конкурсного управляющего за нарушение календарной отчетности выплат кредиторам наказывали по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ «Неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве)», ему был назначен штраф в размере 40 тыс. рублей.

В едином реестре сведений о банкротстве указаны два конкурсных управляющих компании: Владимир Медведев до марта 2015 года и Константин Британов после. В прокуратуре отказались раскрывать даты трудоустройства сторожей. Ранее, в 2013 году, прокуратура уже заявляла о необходимости проверки процедуры банкротства ООО «УНТЭСК».

Малик Гайсин считается одним из первых кооператоров Свердловской области, чья империя в 1990-х годах, по некоторым данным, состояла примерно из 120 предприятий. В конце прошлого года его требовали признать банкротом, однако суд признал заявление необоснованным и прекратил производство.

Екатеринбург, служба информации

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