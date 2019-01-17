Банкротство бизнесмена Малика Гайсина заходит на второй круг

В процедуре банкротства известного уральского бизнесмена Малика Гайсина новый поворот: кассационная инстанция Уральского окружного арбитражного суда вернуло дело о привлечении его к субсидиарной ответственности по долгам предприятия на новое рассмотрение в первую инстанцию. В связи с этим в деле о его персональном банкротстве объявлена недолгая пауза.

Инициатором процесса по банкротству Малика Гайсина, контролировавшего в девяностых более сотни предприятий Среднем Урале, стал конкурсный управляющий входящего в бизнес-империю Гайсина обанкроченного ООО «Алдан» Шамиль Ахметзянов.

После того как выяснилось, что никакого имущества для оплаты сложившейся кредиторской задолженности у «Алдана» нет, Ахметзянову удалось привлечь соучредителей «пустышки» к субсидиарной ответственности по долгам на сумму 8,291 млн руб. В их числе оказался сам Малик Гайсин, а также его бывшие партнеры Марина Белозерцева, Фирдаус Замалеев и Александр Пилюгин.

Помимо Ахметзянова привлечения Гайсина к субсидиарной ответственности добиваются и кредиторы бывшей гайсиновской «Уральской независимой теплоэлектросетевой компании (УНТЭСК)», причем уже на гораздо более серьезную сумму в 171 млн руб.

Судя по всему, задолженность энергофирмы сложилась из-за многолетних неплатежей за электроснабжение аффилированного с Гайсиным и его партнером Сергеем Фроловым Шабровского талькового комбината. Показательно, что данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Средуралтальк» (юрлицо комбината) в 2016 году получило выручку в 121,3 млн руб., а годом позднее долг перед Екатеринбургской электросетевой компании превысил 50 млн руб. Причем много лет заложниками этой схемы были жители поселка Шабровский, чье электроснабжение производилось через подстанцию УЭНТСК до 2016 года, когда ЕЭСК переключило посельчан к своим сетям.

Известно, что в целях обеспечения иска кредиторов суд арестовал пакет акций принадлежащего Гайсину банка «Вятич», а сам должник сообщал об аресте 281 млн руб. на своих счетах в Сбербанке.

Напомним, Малик Гайсин считается одним из первых кооператоров Свердловской области, чья империя в 1990-х годах, по некоторым данным, состояла примерно из 120 предприятий. В свое время Гайсин воевал с отбывающим тюремный срок известным рейдером Павлом Федулевым за контроль над заводом Уралхиммаш. Сейчас Гайсин контролирует банк «Вятич», ОАО «Уралбиофарм», ООО «Корона Тэхет», ООО «Солтан Роял», АО «Средне-Уральское АО», ООО «Янартау», ОАО «Завод «Исеть» (Каменск-Уральский), а также несколько хлебокомбинатов.

В связи с решением кассационной инстанции о направлении на второй круг дела по привлечению Гайсина к субсидиарной ответственности, в процессе по его личному банкротству объявлен перерыв до 23 января для ознакомления суда с полным текстом решения кассации.

Екатеринбург, РИА «Новый День», Максим Фадейков

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