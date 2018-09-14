Уголовное дело бизнес-партнера Малика Гайсина о хищениях у энергетиков дошло до суда

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу собственника нескольких электроподстанций Сергея Фролова. Его обвиняют в причинении крупного ущерба ресурсникам. Компании, где руководил Фролов, считаются подконтрольными бизнесмену Малику Гайсину.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Фролов обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Преступления, за которые будут судить бизнесмена, совершались с 2011 года, Фролов являлся директором предприятий ООО «Региональные электрические системы», ООО «Торговый Дом НЦБК», ОАО «Карат». По версии следствия, он не оплачивал электроэнергию, которую получал от гарантирующего поставщика на электроподстанции «Шабры», «Целлюлозная», «Подволошная». Кроме того, он пользовался на подстанциях ресурсами, не заключая договоров с поставщиками энергии.

Своими умышленными действиями Фролов причинил ущерб АО «Екатеринбургэнергосбыт» на сумму более 195 млн. рублей, а Свердловскому филиалу ОАО «Энергосбыт +» свыше 130 млн. рублей», – отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд г. Екатеринбурга. РИА «Новый День» ранее сообщало о том, как была налажена работа подстанций Фролова и его бизнес-партнера Малика Гайсина. «История вопроса судебных разбирательств энергетиков с бизнес-структурами Малика Гайсина насчитывает более 13 лет. С 2002 года энергетики предпринимали неоднократные попытки взыскать долги с юридических лиц, представлявших Шабровский тальковый комбинат. Из года в год владельцы имущества предприятия действовали по одной и той же схеме, призванной уйти от оплаты счетов за электроэнергию. С разной периодичностью они создавали новое юридическое лицо, которое получало объекты электросетевого хозяйства комбината во владение, накапливало задолженность за поставленную электроэнергию, передавало свое ликвидное имущество новому юрлицу и запускало механизм банкротства. Таким образом, должник не мог удовлетворить требования кредиторов в лице энергосбытовой и сетевой компаний из-за отсутствия средств и достаточной имущественной базы», – прокомментировали в МРСК.

6 сентября стало известно, что счета Малика Гайсина арестованы. Судебные приставы арестовали ценные бумаги на общую сумму более 30 миллионов рублей. Это было сделано на основании решения суда в рамках наложения обеспечительных мер на имущество Гайсина и его партнеров, контролирующих ООО «УНТЭСК» (Уральская независимая теплоэлектросетевая компания).

Екатеринбург, служба информации

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