Бизнес-партнер Малика Гайсина приговорен к 7 годам колонии за крупные хищения у энергетиков

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор владельцу нескольких электроподстанций Сергею Фролову по делу крупного хищения электроэнергии. Ущерб ресурсникам превысил 253 миллиона рублей. Подсудимому назначено 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей с последующим ограничением свободы на 1,5 года. Фролов был взят под стражу в зале суда, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Чкаловского района. В ходе следствия установлено, что преступления совершались с 2011 года. Тогда Фролов был директором ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» и ООО «Региональные электрические системы», а также фактически руководил ООО «Свердкомсеть», ООО «Свердэнергокомплекс» и ОАО «Карат». Подсудимый не платил за электроэнергию, которую получал от гарантирующего поставщика на электроподстанции «Шабры», «Целлюлозная», «Подволошная». Кроме того, он пользовался на подстанциях ресурсами, не заключая договоров с поставщиками энергии. В результате этих действий был причинен ущерб на сумму свыше 195 миллионов рублей АО «Екатеринбургэнергосбыт» и более 58 миллионов рублей – ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Ранее «Новый День» писал, что компании, которыми руководил Фролов, считаются подконтрольными уральскому бизнесмену Малику Гайсину. Энергетики неоднократно пытались взыскать долги с юридических лиц, но владельцы имущества действовали по одной и той же схеме, которая позволяла уйти от оплаты счетов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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