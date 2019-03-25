Малик Гайсин ответит по долгам компании-банкрота

Арбитражный суд Свердловской области привлек к субсидиарной ответственности собственников и руководство ООО «Уральская независимая теплоэлектросетевая компания» (УНТЭСК), в отношении которого введена процедура банкротства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МРСК Урала, предприятие задолжало энергетикам более 170 млн рублей. Теперь по долгам УНТЭСК будут отвечать известный предприниматель Малик Гайсин и другие аффилированные лица компании. УНТЭСК владело в Екатеринбурге и Свердловской области объектами электросетевого хозяйства и было обязано покупать потери в электрических сетях у гарантирующих поставщиков – АО «Екатеринбургэнергосбыт» и свердловского филиала АО «ЭнергосбытПлюс».

В декабре 2017 года появился закон, который позволил более эффективно привлекать к ответственности не номинального владельца, а конечного бенефициара компании-банкрота. Кредиторы УНТЭСК, среди которых и АО «Екатеринбургэнергосбыт», в арбитражном суде выступали на стороне конкурсного управляющего и смогли добиться определения круга контролирующих должника лиц, с которых по итогам реализации имущества должника будут взысканы денежные средства.

Стоит отметить, что история вопроса судебных разбирательств энергетиков с бизнес-структурами Малика Гайсина насчитывает более 13 лет. С 2002 года энергетики предпринимали неоднократные попытки взыскать долги с юридических лиц, аффилированных с бизнесменом. Из года в год владельцы имущества предприятия действовали по одной и той же схеме, призванной уйти от оплаты счетов за электроэнергию, а также от требований кредиторов. Параллельно в отношении бывшего руководителя УНТЭСК и еще ряда компаний Сергея Фролова в суде рассматривается уголовное дело по ст. 165 УК РФ «Причинение ущерба путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере».

Напомним, Малик Гайсин считается одним из первых кооператоров Свердловской области, чья империя в 1990-х годах, по некоторым данным, состояла примерно из 120 предприятий. В конце прошлого года его требовали признать банкротом, однако суд признал заявление необоснованным и прекратил производство.

Екатеринбург, служба информации

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