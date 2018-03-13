К выборам на участках Екатеринбурга установят металлодетекторы

Около половины избирательных участков в Екатеринбурге оснастят рамками металлодетекторов на входе. Затем это оборудование достанется социальным объектам, где проходило голосование, – школам и больницам. Об этом сообщил замглавы администрации города Сергей Тушин.

«Мы часто говорим о наследии чемпионата мира по футболу, а здесь – наследие выборов. Социальные объекты, объекты образования, объекты здравоохранения после избирательной кампании получат эти рамки металлоискателей и смогут использовать их в своей текущей деятельности», – сказал чиновник в эфире программы «Открытая студия».

Металлодетекторы появятся на 252 избирательных участках. Напомним, всего в городе к выборам президента РФ сформировано 552 участка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 13.03.18

В Сирии могли пропасть еще два комбатанта Вагнера – Николай Хитев и Игорь Швецов. / Уральские старатели оштрафованы на 200 тысяч за бесконтрольную торговлю золотом. / Малика Гайсина обвинили в тайном владении 170 предприятиями. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»