Горздрав ответил на жалобу пациентов и депутата на еду в больнице № 6

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга прокомментировали жалобы пациентов ГКБ № 6 и депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских. Тот, напомним, ссылаясь на обращение в приемную, рассказал о некачественном питании в медучреждении. В горздраве «Новому Дню» подтвердили, что в подведомственной больнице действительно проводилась проверка Роспотребнадзора и что санврачи нашли какие-то нарушения. «Все замечания были устранены», – пояснили в ведомстве.

Также в горздраве сочли нужным напомнить, что лечебное питание – не обязательно должно быть вкусным. «Питание в круглосуточном стационаре может отличаться от вкусовых привычек пациента. Оно является одним из элемента лечения, которое назначается лечащим врачом в соответствии с нормами лечебного питания», – сообщили в ответ на запрос «Нового Дня».

Там подчеркнули, что «для одних пациентов [необходимо] соблюдение диеты с пониженным количеством белка или, наоборот, с повышенным количеством белка, а для другого пациента – щадящая диета или высококалорийная».

Екатеринбург, служба информации

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