Пустой суп, непонятная масса и каша на воде: депутат Госдумы рассказал, чем кормят в больницах

Депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских рассказал, чем кормят пациентов Екатеринбургской городской клинической больницы № 6. Они обратились в приемную парламентария и пожаловались на некачественное питание в медучреждении.

«Процитирую заявителя: «Утром – каша на воде, в обед – пустой суп, на второе – непонятная масса, ужин – каша на воде. Недостаток в еде покрывается хлебом, который был в неограниченном количестве», – пишет депутат со ссылкой на пациента ГКБ № 6.

По его словам, жалобу он адресовал в управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты факт нарушений в организации питания подтвердили. В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга информацию пообещали прокомментировать позднее.

Напомним, ранее в уральской столице неоднократно вспыхивали скандалы по поводу организации питания в муниципальных учреждениях. Правда, речь шла, в основном, о школах. Например, в школе № 200 проводилась прокурорская проверка по жалобе матери одного из учеников, которого, по словам родительницы, классная попросила не садиться за один стол с одноклассниками, т.к. он приносит еду из дома.

Екатеринбург, служба информации

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