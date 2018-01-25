Прокуратура начала проверку в екатеринбургской школе, где ученику запретили обедать вместе с одноклассниками

Прокуратура Екатеринбурга опросит администрацию школы №200, на которую пожаловалась в соцсетях мама одного из учеников. Ее сыну сотрудники столовой запретили садиться за один стол с одноклассниками только потому, что мальчик приносит из дома собственную еду.

Раньше школьнику предоставлялось льготное питание, поскольку его семья была признана многодетной. Когда семья утратила этот статус, мальчик решил отказаться от платных обедов. Ученик приносил еду из дома или покупал в буфете, но ему запретили обедать вместе с другими школьниками в столовой.

«В ходе надзорных мероприятий будет обращено особое внимание на соблюдение требований законодательства об организации питания в общеобразовательных учреждениях города, соблюдение санитарных норм и правил. Будут опрошена администрация учебного заведения для установления, действительно ли имеются факты недопуска детей в столовую. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Добавим, что в департаменте образования Екатеринбурга объяснили странный запрет возможной необходимостью соблюдать СанПиН со стороны школы. «Та еда, которую школьник приносит с собой, зачастую состоит из скоропортящихся продуктов, что может подвергнуть его риску отравления острой кишечной инфекцией. Совместный процесс принятия пищи школьниками, тех, которые питаются организованно, и тех, кто приносит еду с собой, повышает риск отравления и подвергает этой опасности и других учеников», – ранее прокомментировали «Новому Дню» в мэрии.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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