«Мрази и моральные уроды»: родители жалуются на школьные столовые, где детям запрещают садиться за один стол с одноклассниками

В Екатеринбурге снова актуализировалась тема питания детей в школах. И опять со скандалом. Мать мальчика, который учится в школе № 200, сообщила, что ее ребенку запретили есть вместе с одноклассниками за одним столом. Об этом она написала эмоциональный пост в фейсбуке, который полностью мы привести не можем. Он доступен по ссылке.

«Разговоры ходили, намеки намекали, а вот теперь прямо сказали. Несколько раз сказали. «Не садись, Кирюша, кушать с нами за одним столом». А то столовские работники доносят Главной по Питанию, а Главная по Питанию жалуется Директору, а Директор вздрючивает Классную руководительницу», – пишет мама мальчика.

По словам Марии, раньше ребенку предоставляли льготу на питание, т.к. семья многодетная. «Потом мы потеряли этот статус, стали питаться платно. Нам было дороговато, да и сын сказал, что еда часто холодная и невкусная, поэтому от питания мы отказались. Стали носить с собой или покупать в буфете, – пишет екатеринбурженка. – То есть представляете себе картину маслом, как классная подходит к ребенку, берет за пуговку, придвигает к себе поближе и вкрадчиво так вещает, глядя в глаза... «Ты с нами не садись и лучше вообще не ешь в эту перемену, а то меня директор ругает».

А что у подростка в 14 лет в голове? А что у него дома творится? А как на его восприятие легло вот это унижение? И все удивляются, почему это дети с топорами и «молотовыми» по школам бегают?

Спасибо, дорогие моральные уроды, ой простите, сотрудники школы 200. Проблем-то нынче нет других. Я три дня кряду проводила профилактические беседы с сыном, дабы вычистить осадок, который эти мрази оставили в его сознании. Объясняла, что да как в этом мире устроено, и какое звено в пищевой цепочке занимают столовские работники и директор школы 200. Горите в аду».

В департаменте образования администрации Екатеринбурга рассказали, что запрет может быть связан необходимостью соблюдать санитарные нормы по организации питания в школах. В мэрии ссылаются на СанПиН 2.4.5.2409-08. «Руководители образовательных организаций обязаны создавать условия для принятия пищи, то есть все ученики должны питаться в столовой. На законодательном уровне не запрещено приносить ученикам свою еду в общеобразовательные организации, но в этом случае необходимо понимать, что речь идет о безопасности и здоровье всех школьников. При организованном питании в школах используются проверенные и качественные продукты. Та еда, которую школьник приносит с собой, зачастую состоит из скоропортящихся продуктов, что может подвергнуть его риску отравления острой кишечной инфекцией. Совместный процесс принятия пищи школьниками, тех, которые питаются организованно, и тех, кто приносит еду с собой, повышает риск отравления и подвергает этой опасности и других учеников. В таких случаях рекомендуется предоставить ребенку возможность принятия пищи в условиях, исключающих контакт с пищей других обучающихся, получающих организованное питание», – пояснили в пресс-службе департамента.

Екатеринбург, служба информации

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