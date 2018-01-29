Прокуратура наведалась в школу, где ребенку запретили есть свою еду, а классная организовала родительское собрание

Прокуратура разбирается в скандальной истории с учеником школы № 200, которому классная руководительница запретила есть в столовой вместе с другими ребятами, ссылаясь на то, что он приносит еду из дома, и этим крайне недовольна директор. Об этом рассказала мама мальчика Мария. История вызвала широкий резонанс, а свердловская прокуратура заявила о том, что проведет проверку.

Как сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве, сотрудники уже наведывались в школу № 200, однако говорить об итогах проверки пока рано – на подведение ее итогов уйдет до 30 дней. Хотя, напомним, пару недель назад прокуратуре потребовался всего день, чтобы разобраться с нарушениями в другой школе, где родителей учеников заставляли платить за пользование гардеробом.

Вместе с тем, мама мальчика, которого, по ее словам, подвергли гонениям, рассказала, что на сегодня намечено родительское собрание. Причем, как сообщила Мария, классная руководительница обзвонила мам и пап всех учеников, которых вызвали в прокуратуру для дачи показаний.

Отметим, что сразу после публикации на сайте нашего агентства через форму обратной связи в РИА «Новый День» стали писать люди, представляющиеся родителями одноклассников Кирилла. В основном, их комментарии сводились к тому, что ребенок недоедает дома, а еды ему с собой не дают. «Учимся в одной школе с данным мальчиком. Мама мальчика экономит деньги на его питании, уже не первый год. В прошлом году мальчик кушал, а у мамы были долги по оплате питания. Мальчик ездит в школу из другого города, долго, естественно, голодный. Ест с одноклассниками бесплатно по две-три порции, и ничего ему не холодное и не невкусное, ведь бесплатное! Вполне упитан. А с собой ему дают на обед изредка контейнер с морковью по-корейски», – пишут читатели.

Екатеринбург, служба информации

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