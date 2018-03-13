В мэрии рассказали, как потратят деньги на благоустройство сквера за Оперным театром и набережной Исети

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как будут благоустроены набережная Исети возле Цирка и сквер у Оперного театра. Эти объекты, напомним, вошли в список общественных территорий, за которые мэрия призывает граждан проголосовать 18 марта – в день выборов президента РФ. Хотя по факту, планы работ и финансирование по обустройству площадок уже расписаны.

Так, на набережной Исети от Малышева до Куйбышева появятся малые архитектурные формы из древесины и металлоконструкций под «природный цвет», велодорожки, фонари и ландшафтные светильники, различная уличная мебель (скамейки и лежаки), детские качели, а также деревянные спуски к воде, чтобы горожанам было удобнее кормить уток. Помимо этого, планируется заменить покрытие пешеходной зоны, озеленить 22 тысячи квадратных метров газонов, посадить тысячу кустарников и деревьев. На все работы будет потрачено 132 миллиона рублей, сообщила глава профильного комитета мэрии Тамара Благодаткова на заседании комиссии по горхозяйству Екатеринбургской гордумы.

Благоустройство сквера Оперного театра уже началось: на площадке появился новый фонтан и скамьи в виде амфитеатра. В ближайшие два года в сквере планируется обновить газоны, установить 222 светильника, разбить живые изгороди и посадить 50 деревьев. В 2018 году на это потратят 62 миллиона рублей, большая часть этих средств будет выделена из федерального бюджета.

По словам Благодатковой, сейчас в мэрии разрабатывается проектная документация реконструкции набережной Исети от улицы Куйбышева до ЦПКиО и благоустройства парка ХХII партсъезда. На 2019 год запланировано благоустройство сквера возле Главпочтамта, в частности, будет восстановлен фонтан возле памятника изобретателю радио Александру Попову. Также через год мэрия планирует начать строительно-монтажные работы в парке Зеленая Роща. Хотя, по словам чиновницы, с этим объектом могут возникнуть трудности, так как управление по охране памятников настоятельно рекомендует мэрии провести археологические исторические исследования в этом районе. В этом случае обустройство парка может затянуться на несколько лет. «Сейчас ФЗ-74 распространяется на всех. С такой ситуацией мы столкнулись, когда начали ремонт проспекта Ленина от 8 Марта до Карла Либкнехта, где все здания являются архитектурными памятниками. В прошлом году мы получили четыре протокола от этого замечательного управления. Цифры немалые, по 500 тысяч выписывают протоколы – за то, что мы просто работали рядом с объектами культурного наследия», – посетовала Тамара Благодаткова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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