«Нет ответственных – некому убирать»: мэрия Екатеринбурга открестилась от свалок на неразграниченных землях

В Екатеринбурге до сих пор не решена проблема ликвидации нелегальных свалок на неразграниченных землях. МУГИСО и областные ведомства отказываются от этой работы, а муниципалитет не имеет ни денег, ни полномочий для вывоза мусора с этой территории. Об этом заявил сегодня на заседании комиссии ЕГД председатель городского комитета по экологии Егор Свалов.

По словам чиновника, при обнаружении несанкционированной свалки в первую очередь устанавливается владелец земельного участка, который несет всю ответственность. В случае неразграниченных земель этот вопрос до сих пор не решен – по факту ими управляет МУГИСО, но министерство не занимается уборкой мусора.

«Мы обращались с просьбой наделить один из органов госвласти, Минприроды или минЖКХ, полномочиями по ликвидации свалок на неразграниченных землях. Этот вопрос пока не решен. Просьба делегировать часть полномочий муниципалитету был взят в проработку, но предварительно получен отказ, потому что нет юридических оснований», – отметил Егор Свалов.

В то же время областные власти указывали мэрии на то, что с 1 июля ликвидацией свалок займется региональный оператор ТКО. В Екатеринбурге это будет МУП «Спецавтобаза». Но, по мнению главы комитета, предприятие ждут те же проблемы.

«Региональный оператор должен будет в течение 5 рабочих дней уведомить собственника земли об обязанности убрать незаконную свалку. Если тот бездействует, регоператор убирает свалку, а понесенные убытки взыскивает через суд с собственника. Это все прекрасно, но на неразграниченных землях получится та же ситуация – «Спецавтобаза» будет писать письма в МУГИСО. Если нет ответственных – некому убирать мусор», – пояснил чиновник.

Примером подобной правовой коллизии служит огромная свалка на Химмаше, горевшая в декабре прошлого года. Мусорные залежи находятся на не разграниченных землях, по словам Егора Свалова, по этому поводу мэрия направляла 4 письма в МУГИСО и еще в два в прокуратуру. Сейчас идет спор, кто должен убрать нелегальную свалку. Прокуратура возлагает эту обязанность на муниципалитет, а администрация города пытается доказать, что ответственность должен нести собственник земельного участка.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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