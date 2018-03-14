На трассе Пермь – Екатеринбург под колесами автомобиля погиб пешеход (ФОТО)

На дороге Пермь – Екатеринбург автомобиль насмерть сбил мужчину. Пешеход ночью в темной одежде решил перейти трассу в неположенном месте.

Смертельное ДТП случилось на 309 км трассы около 3 часов ночи. Водитель 1990 года рождения ехал в сторону Екатеринбурга на «Ауди А4». Он не смог вовремя среагировать на пешехода на дороге и сбил мужчину. Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, пешеход шел по обочине навстречу машине и начал переходить дорогу в неположенном месте перед приближающимся автомобилем. На его одежде не было светоотражающих элементов.

Личность погибшего устанавливается. В ГИБДД напоминают, что пешеходам ночью стоит надевать одежду со светоотражающими элементами. Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пассажиров транспортных средств, которые увидели на дороге пешехода, находящегося там с риском для жизни, незамедлительно передавать информацию по телефону «112», а также в дежурную часть ГИБДД Свердловской области: (343) 269-77-00.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

14 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Лоббизм и корысть. Ученый рассказал, кто и почему на высшем уровне защищает гомеопатию. / Ученый, член комиссии по борьбе со лженаукой: «Мединский – мерзавец, его диссертация – мерзость». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»