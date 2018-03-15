Ажиотажа на сигнальные жилеты нет: с 18 марта водителям без спецодежды нельзя выходить на дорогу (ФОТО)

С 18 марта вступят в силу изменения в правилах дорожного движения, которые обяжут водителей в темное время суток надевать сигнальный жилет, выходя из машины на трассе или за городом. Пока за отсутствие светоотражающей одежды штрафовать не будут (если, конечно, инспектор не посчитает вас пешеходом). Но лучше закупить жилеты уже сегодня. Нехватки в Екатеринбурге пока нет: светоотражающая одежда продается в автомагазинах, магазинах спецодежды и даже в популярных сетях «все по 100 рублей».

Постановление правительства о новых правилах для водителей вышло в декабре, но изменения ПДД вступают в силу с 18 марта. Согласно новым правилам, водители должны будут надевать специальные сигнальные жилеты всякий раз, когда решат выйти из автомобиля в темное время суток на трассе или вне населенных пунктов. Например, если вы попали в ДТП и вышли посмотреть на последствия. Также жилет должен надеваться «в условиях ограниченной видимости» – например, на загородной трассе с поворотами и горками, при снегопадах, тумане и так далее.

По мнению инициаторов изменений ПДД, такая мера позволит снизить число наездов на пешеходов в темное время суток. Только за первые полгода 2017 года в подобных ДТП погибли более 1300 человек, еще 6537 получили ранения различной степени тяжести. При этом растет число наездов на водителей, которые вышли из автомобиля. В Свердловской области в сводках ГИБДД довольно часто фигурируют подобного типа аварии. Например, в ноябре 2017 года на Серовском тракте в результате двух ДТП погиб мужчина. Его Ford Focus столкнулся с ВАЗом, водитель вышел посмотреть на последствия аварии и его сбил Opel Astra. Мужчина скончался на месте. Пешеходы тоже попадают в такие аварии, хотя для них давно действует правило – не выходить без светоотражающих жилетов. Последний несчастный случай в регионе произошел буквально вчера: на трассе Пермь – Екатеринбург автомобиль насмерть сбил мужчину. Пешеход ночью в темной одежде решил перейти трассу в неположенном месте.

Несмотря на то, что до вступления в силу новых ПДД осталось всего 3 дня, в магазинах Екатеринбурга не замечают ажиотажа на сигнальные жилеты. Купить их можно повсюду: в специализированных магазинах для автомобилистов, в магазинах спецодежды и так далее. Цены невысокие: самый простой жилет в Екатеринбурге стоит около 150 рублей, жилет с бОльшим количеством светоотражающих элементов – от 250 рублей. Есть даже сигнальные плащи – от 1000 рублей за штуку. Как рассказали продавцы одного из магазинов профодежды, какого-то повышенного спроса именно на жилеты нет. Их и без того покупают регулярно – это часть униформы многих рабочих специальностей: от дворников до сотрудников ГИБДД. При желании можно прямо сегодня заказать в одни руки хоть 100 таких жилетов.

Обновленные наборы для водителей, в которые теперь кроме огнетушителей, знаков-треугольников кладут и жилеты, продаются даже в магазинах известных сетей дешевых товаров. Правда, там сейчас наборов нет в наличии. Когда их завезут, цена будет варьироваться от 1000 до 1700 рублей за набор.

Добавим, что пока штрафовать за отсутствие жилета не будут. Новый пункт в ПДД включили, чтобы водители задумались о собственной безопасности. Но, как говорят автомобилисты, многие ожидают подвоха и готовятся: если водитель вышел из машины, он чисто теоретически может считаться пешеходом. А пешеходов, гуляющих по дорогам ночью без светоотражающей одежды, госавтоинспекторы имеют право оштрафовать на 500 рублей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.03.18

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