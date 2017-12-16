Поправки в ПДД: водители обязаны носить светоотражающую форму

Водители автомобилей в темное время суток за пределами населенных пунктов теперь обязаны надевать одежду со светоотражающими элементами. Об этом говорится в постановлении правительства.

Согласно поправкам, внесенным в правила дорожного движения, при вынужденной остановке транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в условиях ограниченной видимости водитель перед выходом из машины должен надеть куртку, жилет или жилет-накидку с полосами светоотражающего материала.

Документ вступит в силу через 90 дней со дня его официальной публикации.

В кабмине считают, что новая норма позволит уменьшить число наездов на пешеходов в темное время суток. Так за первые полгода 2017 года в подобных ДТП погибли более 1300 человек, еще 6537 получили ранения различной степени тяжести.

В то же время отмечается положительная динамика, число таких аварий снизилось на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, это обусловлено тем, что пешеходов обязали носить предметы со светоотражающими элементами. При этом растет число наездов на водителей, которые вышли из автомобиля.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.17

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