На Серовском тракте насмерть сбили водителя, который вышел на дорогу после ДТП (ФОТО)

На Серовском тракте в результате двух ДТП погиб мужчина. Его Ford Focus столкнулся с ВАЗом, водитель вышел посмотреть на последствия аварии и его сбил Opel Astra. Мужчина скончался на месте.

Авария произошла накануне поздно вечером на Серовском тракте. По предварительной информации, 45-летний водитель Ford Focus, двигаясь со стороны Екатеринбурга по левой полосе, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 211240, который остановился из-за образовавшегося впереди затора.

После столкновения водители вышли из автомобилей для разбора ДТП, не выставив при этом знак аварийной остановки. Спустя две минуты водителя Ford Focus, вышедшего на проезжую часть, сбила автомашина Opel Astra под управлением 24-летней женщины. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте.

«Девушка пояснила, что двигалась в крайнем левом ряду со стороны Екатеринбурга и слишком поздно заметила стоящие впереди автомашины, т.к. не работала световая сигнализация (со слов девушки). Попыталась объехать слева по обочине, где и допустила наезд на пешехода», – сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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