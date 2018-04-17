Месяц закона о светоотражающих жилетах: в Екатеринбурге нарушителей не нашлось

С момента, когда всех автомобилистов в России обязали носить световозвращающие жилеты при выходе из машины за городом, прошел почти месяц. В ГИБДД по Екатеринбургу отметили, что за этот срок нарушений ПДД по этому пункту не было.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник отделения по исполнению административного законодательства ГИБДД Управления МВД России по городу Екатеринбургу Алексей Ушаков, нарушение этого правила квалифицируется по ст. 12.29 КоАП «Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения», штраф – 500 рублей. Однако сотрудникам ГИБДД Екатеринбурга пока выписывать протокол за это нарушение не доводилось.

Напомним, с 18 марта вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые обязали водителей в темное время суток надевать сигнальный жилет, выходя из машины на трассе или за городом. По мнению инициаторов изменений ПДД, такая мера позволит снизить число наездов на пешеходов в темноте. Только за первые полгода 2017 года в подобных ДТП погибли более 1300 человек, еще 6537 получили ранения различной степени тяжести. При этом растет число наездов на водителей, которые вышли из автомобиля.

Одно из таких жутких ДТП случилось в ноябре 2017 года на Серовском тракте. Там столкнулись Ford Focus и ВАЗ, водитель «Форда» вышел из машины оценить повреждения транспорта, и его насмерть сбил Opel Astra.

Екатеринбург, служба информации

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