Преследование врачей в России приняло системный характер – мнение эксперта

Эксперты констатируют усиление давления со стороны государства на врачей. Об этом накануне рассказал доктор медицинских наук, профессор Василий Власов. «Я совсем не являюсь сторонником заговора, как многие могли заметить, но история с преследованием врачей носит системный и планомерный характер, – отметил он. – Судя по всему, где-то в 2016 году было принято какое-то решение, на основании которого уже в 2017-м была полностью изменена практика [отношения органов судебной власти и силовых ведомств с работниками здравоохранения]».

На лекции в Ельцин-центре Василию Власову задали вопрос о статье главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина про т.н. ятрогенные преступления, в которой практически не допускается существование естественной смерти.

«Это было уже выступление на фоне массированной атаки всех органов насилия – начиная от полиции и кончая судом – я не удивлюсь, если скоро для врачей устроят специальные зоны особо строгого содержания. По существу, это выступление оформило сформировавшуюся практику. И это [давление на врачей] до сих пор развертывается. И боюсь, что жалкие выступления врачей [в свою защиту] до этого не были эффективны. Во всем мире врачи разрозненны, они считают себя умниками в белых халатах, которые сами за себя. В нашей стране это не тот случай. Если говорить о рецептах, есть единственный реальный – создание профсоюзов в медицинских организациях, потому что только такими действиями можно чего-то добиться», – подчеркнул врач.

Но, по его словам, система Михаила Шмакова, наследие советских профсоюзов, медицинским работникам не поможет. «Что касается независимого профсоюза медицинских работников, то самым одиозным примером деятельности этого профсоюза является слитая в интернет аудиозапись совещания при министре здравоохранения Москвы, где председатель отделения профсоюза медицинских работников учил, как увольнять врачей таким образом при закрытии больниц, чтобы они не могли восстанавливаться на работу через суд», – напомнил он.

Екатеринбург, служба информации

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