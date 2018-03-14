В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи (ФОТО)

В зоопарке Екатеринбурга проснулись медведи. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе зверинца, первыми традиционно вышли из спячки белокоготный медведь Карат и гималайский медведь Гай. Другие медведи тоже проснулись – все они в той или иной степени активны, уже начали принимать пищу. Однако из берлог животные пока выходят редко.

После сна медведям требуется перестроить свою пищеварительную систему на новый режим, поэтому им не рекомендуется жирная пища, так как в природе в этот период они едят только растительные корма. Поэтому из кормят яблоками, огурцами и хлебом.

Посмотреть медведей ранней весной, как правило, можно в утренние часы, к вечеру они заходят обратно в берлоги, уточняют в пресс-службе зоопарка.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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