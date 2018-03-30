Бурые медведи начали выходить из спячки

На Урале из зимней спячки начали выходить дикие бурые медведи. Хищники, спавшие пять месяцев, просыпаются с 16 марта, но покидают свое место зимовки не сразу, а еще месяц лежат в берлогах и дремлют.

До середины весны медведи будут жить впроголодь, питаясь только остатками жировых запасов, которые они накопили за минувшие лето и осень. Когда внутренние ресурсы подойдут к концу, хищники начнут разыскивать свои тайники, которые они сделали осенью. В них хранятся запасы мяса, рыбы и сухих ягод. С появлением первой растительности медведи будут есть траву и листья. Они помогают животным восполнить дефицит витаминов.

Отметим, что медведи екатеринбургского зоопарка также уже вышли из спячки и начали восполнять силы после зимнего сна.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 30.03.18

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