Все по графику: на Таганае объявились медведи

Сотрудники нацпарка «Таганай» наткнулись на свежие следы медведя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», зимняя спячка для этих животных закончилась по «графику». Следы хозяина тайги сотрудники национального парка заметили во время проведения зимнего маршрутного учёта в районе моста через реку Тесьма.

Сначала зверь шел по тропе, затем решил свернуть с нее и проложил в сугробе собственный «тракт» шириной около 80 сантиметров. На снегу заметны следы волочения живота и шерсть.

«Судя по следам – их размер 20-25 сантиметров без учета когтей, ширина шага 1,1-1,2 метра – это довольно крупный медведь, – сообщила научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа. – В мае 2016 в том же районе я тоже видела следы медведя, тогда рядом с большими отпечатками лап были и маленькие. Берлогу обнаружить не удалось. Не исключено, что зверь пришел издалека. Но его дом может располагаться и где-то поблизости. Не зря среди охотников бытует мнение, что косолапый устраивает свои лежбища так, чтобы было слышно крик петуха».

Сейчас проснувшийся мишка будет бродить по лесу и «разминаться». Ходить ему легко – сугробы в 50-60 сантиметров для этого зверя не преграда. В меню у него пока лишь ветки с почками и хвоя. Кстати, если температура вновь начнет опускаться, медведь может опять отправиться на боковую и будет дремать в берлоге до потепления.

Обычно медведи в России выходят из спячки в марте. Например, в Центральной полосе они просыпаются примерно в середине марта. В суровой Сибири мишки могут спать и до мая. На Южном Урале зимняя спячка косолапых заканчивается, как правило, в конце марта. Хотя бывают и исключения. Например, ставший известным в 2016 году медведь Степа, которого зоозащитники забрали из частного дома в Верхнем Уфалее, где медвежонка нашли сидевшим на цепи с пробитой головой и сломанными ребрами. История животного наделала много шуму: южноуральцы всем миром привозили ему продукты и лекарства. Сейчас мишка живет в Троицке. В нынешнем году он проснулся аж в 20-х числах февраля. Его попечитель связывает ранее пробуждение с тем, что последний месяц зимы оказался по-весеннему теплым.

Челябинск, Виктор Елисеев

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