Суд встал на сторону туристки, которая испугалась ехать в Турцию в августе 2017 года

Свердловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции по спору между турфирмой и туристкой, которая в прошлом году передумала ехать в Турцию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в августе 2017 года жительница Екатеринбурга планировала провести отпуск в Турции, в связи с чем купила в ООО «Национальная туристическая компания «Интурист» тур на одного человека за 50 тысяч 979 рублей. За восемь дней до вылета женщина узнала, что Ростуризм предупредил россиян об опасности посещения Турции. Лететь женщина передумала и потребовала от турфирмы вернуть ей деньги, но «Интурист» отказался.

В интересах туристки в Ленинский районный суд Екатеринбурга обратилась организация «Защита прав потребителей туристических услуг». Правозащитники требовали расторгнуть договор на покупку тура с ООО «НТК Интурист», взыскать стоимость поездки в размере 50 979 рублей, неустойку – 50 979 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, а также штраф.

Суд удовлетворил требования частично, взыскав с турфирмы стоимость тура – 50 9797 рублей, штраф – 12 744 рубля и 500 рублей – компенсацию морального вреда. В пользу общественной организации был взыскан штраф в размере 12 744 рублей.

Турфирма попыталась оспорить решение в Свердловском областном суде, но не преуспела в этом.

Напомним, в августе прошлого года Ростуризм официально предупредил об опасности отдыха на турецких курортах в связи с участившимися случаями заражения энтеровирусной инфекцией.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 14.03.18

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