На создание брендовых турмаршрутов 2 бюджетных миллиона получили «фармацевты» – ФАС просят разобраться (СКРИН)

В Свердловской области зреет очередной скандал в туристической отрасли. Уральская ассоциация туризма подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу с просьбой разобраться в законности проведенной госзакупки по разработке брендовых маршрутов Свердловской области. На создание трех имиджевых туристических маршрутов, которые должны презентовать Урал во всем мире, из бюджета выделили 2 миллиона рублей. Конкурс выиграла и якобы выполнила компания, торгующая фармацевтической продукцией. При этом результатов проведенного исследования и разработанных маршрутов эксперты УАТ не видели.

Для справки. Брендовые туристические маршруты сегодня создаются по всей России. Основная их цель – стать визитной карточкой того или иного региона, привлечь туристов со всего мира, сделать разные уголки России узнаваемыми у иностранцев. Такие маршруты, как правило, проходят регистрацию в комитете по импортозамещению при Минкульте РФ. На сегодняшний день из всех турмаршрутов Свердловской области только один является официально брендовым – «Уральские самоцветы» (в регионе его называют «Самоцветное кольцо Урала»).

По всей видимости, областные власти решили для увеличения привлекательности региона создать еще несколько брендовых маршрутов. Но почему-то их созданием занималось не профильное ООО, а некая фирма, торгующая фармацевтическими и медицинскими товарами. Заявка на закупку услуг по разработке брендовых маршрутов была опубликована на портале госзакупок летом 2017 года. Начальная сумма контракта составляла 1,980 миллиона рублей, заказчик – департамент госзакупок региона. Победителем открытого конкурса стало некое ООО «Регионбюджетинвест». Основной сферой его деятельности, согласно выписке ЕГРЮЛ, является оптовая торговля фармацевтической продукцией, дополнительными – различная оптовая и розничная торговля, деятельность в области медицины и здравоохранения. В качестве опыта работы в туристическом бизнесе предприятие представило на конкурс гражданско-правовой договор и акты оказания услуг от 2013 года.

По условиям закупки, «Регионбюджетинвест» должен был разработать три брендовых маршрута для Свердловской области. Также победитель конкурса должен был создать логотип, элементы фирменного стиля (то есть провести брендирование региона), сделать имиджевый паспорт, сформировать фотобанк и многое другое. Предполагалось, что исполнитель контракта проведет опросы как среди населения, так и среди представителей профильного сообщества – туроператоров, турагентов и так далее. Официально: контракт был исполнен в конце 2017 года, оплата исполнителю перечислена в полном объеме.

Но по сей день представители туристического сообщества Урала не видели результатов исследований. Более того, как уверяют члены Уральской ассоциации туризма, для разработки брендовых маршрутов не проводились опросы туроператоров, которые сегодня являются лидерами въездного рынка, разработчиками «Самоцветного кольца Урала».

«Официальные брендовые маршруты регистрируются в комитете по импортозамещению при Министерстве культуры России. Но на сегодняшний день там зарегистрирован только один маршрут по Свердловской области – это «Самоцветное кольцо Урала». Никаких других брендовых маршрутов представители туристического сообщества не видели: результатов выполненного конкурса нам не показали. Более того – исполнитель контракта на создание брендовых маршрутов, может, и проводил консультации с какими-то туроператорами, но не с лидерами рынка и не с УАТ. На заседании правления ассоциации, где присутствовали ведущие туроператоры региона, все заявили, что их к сбору мнений не привлекали. Если и были какие-то опросы, то они были кулуарными, с небольшими какими-то компаниями», – пояснил «Новому Дню» исполнительный директор УАТ Михаил Мальцев.

Уральская ассоциация туризма еще в январе 2018 года направляла в Министерство инвестиций и развития Свердловской области (отвечает за развитие туризма, – прим. «НД») письмо с просьбой «предоставить информацию по готовым выполненным работам в рамках тендера».

«Просим вас направить в адрес УАТ результаты выполненных работ и информацию о маршрутах, так как ранее УАТ и профессиональное туристское сообщество не принимало участие в разработке бренда Свердловской области», – говорится в письме на имя министра Виктории Казаковой (имеется в распоряжении редакции). Но ответа из министерства в УАТ до сих пор не поступило. Поэтому правление ассоциации приняло решение подать жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Туристическое сообщество просит провести проверку госзакупки, проведенной регионом.

«Уральская ассоциация туризма, имея в своем составе всех ключевых игроков туристского рынка Свердловской области, полагает, что при исполнении контракта были нарушены условия технического задания, а именно: не проведено интервьюирование туроператоров Свердловской области, занимающих лидирующие позиции по внутреннему и въездному туризму; не запрошены мнения экспертов (туроператорского сообщества); не проведено общественное обсуждение. …В связи с этим возникают вопросы о качестве исполнения государственного контракта. Тем более, что исполнитель – ООО «Регионбюджетинвест», не указал среди видов своей экономической деятельности ни оказание туристических услуг, ни рекламную деятельность, ни проведение маркетинговых исследований, и вообще ничего, отдалённо напоминающего предмет контракта», – говорится в жалобе (имеется в распоряжении редакции).

Документы уже зарегистрированы в УФАС. «Новый День» будет следить за ситуацией.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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