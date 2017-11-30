Коловрат, фаллические символы и Ельцин на крыше, – в Свердловской области обсуждают таинственный бренд региона

В Свердловской области обсуждают новый бренд региона. Накануне в Екатеринбурге прошла закрытая презентация варианта брендинга Среднего Урала. Символика, по мнению авторов, должна способствовать развитию туристического маршрута. Среди приглашенных на закрытое мероприятие был депутат ЗССО Вячеслав Вегнер, который описал свои впечатления от новых логотипов.

«Итак, Свердловская область в глазах несведущих должна выглядеть так: набор бессвязных слов с портретами гордости Урала на крыше – Ельцин-Демидов-Ройзман; мутноватое изображение коловрата (она же, извиняюсь, немножечко свастика); набор грязноватого цвета треугольников, ну или фаллического символа, стилизованного под восклицательный знак, что и демонстрировал разработчик согнутой рукой в локте, что де стоит еще.....Урал! С этими символами и будут ассоциировать Свердловскую область те туристы, которых пытается к нам привлечь ГБУ «Центр развития туризма». Не знаю почему, но мне стыдно. В Екатеринбурге, благодаря архитектурной академии с историей и традициями, существует не последнего разбора дизайнерская школа. Там бы на порог не пустили абитуриента с такими поделками», – написал на своей странице в фейсбуке депутат.

Эксперты, так или иначе связанные с продвижением Свердловской области, были удивлены даже не столько качеством айдентики, опубликованной Вегнером, сколько тем, что вся работа велась подпольно. «У нас в области есть много интересных инициатив, людей, которые делают работу в этом ключе. И почему при разработке этих вещей никто не был приглашен, почему не было никаких обсуждений, вот это непонятно. Как и то, каким образом были выбраны люди, которые делают брендирование. Область серьезная, известная в мире, и если ты хочешь работу качественную, то надо объявлять конкурс среди фирм с мировым именем. Мы заслужили бренд высокого уровня», – сказала «Новому Дню» автор проекта «Двигаем Урал в России и мире» Марина Чеботаева.

Среди специалистов есть мнение, что такая таинственность и даже скрытность связана с тем, что директор Центра развития туризма Эльмира Туканова испортила отношения со многими своими коллегами, а потому находится в некой «изоляции». «Многие люди в отрасли готовы сотрудничать, ссориться не хотят. А она новый повод для конфликта дает. Все профессионалы могли бы в этом случае дать обратную связь, а получается так, что если бы Венгер не написал, никто бы и не узнал», – добавила собеседница агентства.

О том же говорят и профессионалы, которые работают над увеличением турпотока, но которых к дискуссии почему-то не пригласили. «Бренд Урала, конечно, должен быть, но все регионы УрФО должны сотрудничать и делать общую концепцию. Отдельно области продвигать – нет смысла, это пустой звук для иностранного потребителя, – пояснила «Новому Дню» представитель «Деловой России» Елена Лузина. – Может, там была опять какая-то нелепая госзакупка, которую надо срочно освоить. Но люди-то готовы работать, а органы власти неграмотно пока это делают. Нужен сервис. Элементарно – у нас промышленность железо, мы хотим тургруппам показывать не только музеи, но и сводить их покушать в заводскую столовую, дать пообщаться с рабочими, чтобы был полноценный тур».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 30.11.17

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