При голосовании по благоустройству паспортные данные екатеринбуржцев записывать не будут

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб внес изменения в положение о голосовании по определению приоритетных проектов благоустройства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первоначальную редакцию документа внесено только одно, но принципиальное изменение: члены счетных комиссий будут вносить в списки проголосовавших только фамилии, имена, отчества граждан. Ранее предполагалось, что они будут записывать также серию и номер паспорта. Теперь городские власти от этого отказались.

Напомним, 18 марта в Екатеринбурге и ряде других городов Свердловской области пройдет голосование по отбору приоритетных проектов благоустройства городской среды. Принять в них участие могут взрослые и подростки начиная с 14 лет.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что местные власти и общественники имеют право проводить любые опросы, если это работает на благо жителей. Однако, по ее словам, «это не должно ни в коей мере негативно повлиять на все процедуры главного события, которое назначено на этот день, – выборов президента РФ». Она попросила глав избиркомов субъектов получить у глав регионов информацию о том, «что и где предполагается проводить».

Екатеринбург, служба информации

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