«Человек в инвалидной коляске смог объяснить людям, что наука – это охрененно»: уральские ученые о Стивене Хокинге

В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг – пожалуй, самый известный ученый современности. Он изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр, писал книги, популяризировал науку. Хокинг считается основоположником квантовой космологии. А еще он – практически единственный, кто десятилетиями жил с диагнозом боковой амиотрофический склероз. Диагноз ему поставили в 60-х годах и предрекли всего несколько лет жизни. Но парализованный ученый с синтезатором речи продолжал заниматься наукой еще полвека. «Новый День» поговорил с уральскими учеными. Как Хокингу удалось жить с болезнью и какой след он оставил в науке – в материале агентства.

Главный врач Клинического института мозга, невролог Андрей Белкин:

– Он на 50 лет пережил [обычный срок при болезни]. Это воля и технологии. Пациент, если ему будут предоставлены такие технологии протезирования функций, может жить дольше. У него были технологии, у него все было под стимуляцией, в том числе дыхание. Но для долгой жизни нужно иметь не только девайс, но и активный мозг, волю и желание жить. Какой там был мозг, вы знаете.

Пациентам, которых накрывает эта болезнь, сложно чувствовать себя защищенными, они обречены, лечить ее никто не научился. У нас в институте мы стараемся готовить человека к тому, что будут проблемы. Но в нашей действительности есть проблемы с системой искусственной вентиляции легких в домашних условиях.

Сроки жизни пациентов зависят от течения болезни, от того, как быстро она прогрессирует, когда был поставлен диагноз. Живут с таким диагнозом обычно от года до пяти лет.

Астроном, ведущий инженер Коуровской астрономической обсерватории Уральского федерального университета Вадим Крушинский:

– Он сильный ученый-теоретик, и это его главное достижение. Но в то же время мощный популяризатор. И здесь сделал больше, чем многие его более именитые коллеги. Человек в инвалидной коляске смог объяснить людям, что наука – это охрененно, это очень здорово. Если говорить о связи работы Хокинга с астрономией, то физики-теоретики сегодня добрались до таких глубин, что проверить их исследования можем только мы. И наоборот, некоторые наши наблюдения могут объяснить, проверить, построить модели только физики-теоретики. На земле нет таких коллайдеров, ускорителей, которые бы могли создать условия для проверки. Все релятивистские эффекты, все, что связано с высокими энергиями, с черными дырами – это все у наших наук пересекается. Не было бы Хокинга, появился бы кто-то другой, но именно он сумел донести важность и сделать популярными сложные научные теории.

Кандидат физико-математических наук, профессор Института естественных наук и математики УрФУ Александр Гейн:

– Сам Хокинг признавал, что как математик он был никакой, поэтому сказать, что он повлиял на математику, было бы, наверное, сложно. Я расскажу о нем как о физике.

Мы наблюдаем природу и чувствуем себя комфортно, а есть люди, вроде Эйнштейна, Кларка, Фейнмана, которые вдруг обнаруживают в этой природе загадку. Стивен Хокинг был как раз таким человеком. Он обнаружил, что черные дыры, которые к тому времени были уже обнаружены астрофизиками, приводят к некоему противоречию по типу того, что волна и частица должны быть разными объектами, а на самом деле это одно и то же. Это произошло где-то в 1993 году, когда он показал, что нужно менять полностью концепцию восприятия между квантовой физикой и теорией относительности. Вот в этом была его роль в мировой науке. И он сумел инициировать научное сообщество двигаться в этом направлении. После этого до 2004 года развивалась дискуссия о том, как это все должно быть определено.

Люди, обладающие таким даром, всегда становятся хорошими популяризаторами науки. Они должны сами это осознать, а это настолько процесс трудный и интуитивный, что потом они могут это объяснить и другим, на языке ощущений и представлений, а не на языке формальных вычислений. У Хокинга в 2012 году вышла прекрасная детская книга, рассказывающая о Большом взрыве, – «Джордж и Большой взрыв». Это внутреннее состояние родства с Вселенной, и благодаря ему он умел рассказать о вселенной даже детям.

Справка. Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Великобритания. Английский физик-теоретик, изучал теорию Большого взрыва, теорию черных дыр. Основоположник квантовой космологии. В 1975 году разработал теорию о том, что чёрные дыры «испаряются» за счёт явления, получившего название излучение Хокинга. На его счету множество научных достижений. Занимался популяризацией науки, в 1988 году выпустил книгу «Краткая история времени», она стала бестселлером. Другие его книги – «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупе», «Кратчайшая история времени» (в соавторстве с Леонардом Млодиновым), «Джордж и тайны Вселенной» (для детей, писал с дочерью).

На телевидении выходили научно-популярные фильмы с участием Хокинга: шестисерийный «Вселенная Стивена Хокинга и «Во Вселенную со Стивеном Хокингом». Про него снят фильм «Великий замысел по Стивену Хокингу» и телесериал «Наука будущего Стивена Хокинга». Он снимался в популярном молодежном сериале «Теория Большого взрыва».

За распространение научных знаний ученым с 2015 года вручается «Медаль Стивена Хокинга за научную коммуникацию». Сам Хокинг – обладатель нескольких наград (медаль Альберта Эйнштейна, премия Вольфа, премия принца Астурийского, медаль Копли, премия по фундаментальной физике).

В 1960-х годах у него диагностировали БАС, который привел к параличу. После серии операций и трахеостомии он лишился голоса. Ему подарили синтезатор голоса. Какое-то время парализованный ученый мог управлять устройствами пальцем правой руки. Но в конце концов подвижность у него сохранилась только в одной мимической мышце щеки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Антон Гуськов

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