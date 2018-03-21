Стивен Хокинг упокоится рядом с Дарвином и Ньютоном

Прах всемирно известного британского физика-теоретика Стивена Хокинга будет погребен в пантеоне Вестминстерского аббатства, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарлза Дарвина, говорится в сообщении аббатства в его Twitter.

«Совершенно очевидно, что прах профессора Стивена Хокинга должен быть захоронен в аббатстве, рядом с другими знаменитыми учеными. Мы считаем важным, чтобы наука и религия работали вместе, чтобы попытаться решить великие загадки тайны жизни и Вселенной», – заявил декан Вестминстерского аббатства преподобный Джон Холл.

Точную дату похорон назовут позднее. Стоит отметить, что в Вестминстерском аббатстве покоится прах многих великих британских ученых, политиков и деятелей культуры.

Стивен Хокинг являлся одним из основоположников квантовой космологии и выдающимся популяризатором науки. Он ушел из жизни 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Еще в 1963 году ему поставили страшный диагноз – боковой амиотрофический склероз (БАС). Тогда врачи заявили, что он не проживет больше двух лет, напоминает РБК Однако он прожил более полувека, получив признание в качестве одного из самых выдающихся ученых мира.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 20.03.18

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