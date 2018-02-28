Ученые назвали срок первого контакта с инопланетянами

Американский ученый японского происхождения Митио Каку заявил, что земляне вступят в контакт с инопланетной цивилизацией в текущем веке. Физик уверен, что общение с внеземным разумом будет не простым делом, пишет издание Science Alert.

Во время онлайн-интервью Митио Каку, отвечая на вопрос пользователей, сообщил, что человечество перехватит радиосигналы инопланетян к концу столетия. При этом узнать, что же хотят сказать представители «братьев по разуму», будет сложно. Для начала нужно расшифровать язык, а чтобы наладить общение, необходимо найти способ преодолеть десятки световых лет расстояния между нашими планетами.

Ранее ученые всего мира называли разные сроки первого контакта с внеземной цивилизацией. Так старший астроном проекта по поиску внеземных цивилизаций (SETI) Сет Шостак заявил, что инопланетяне выйдут на связь не позже, чем через 20 лет. Президент организации «Обмен внеземными сообщениями» (METI) Дуглас Вакоч предположил, что это произойдет в течение десяти лет.

В то же время не все исследователи поддерживают решимость сразу ответить на сигналы инопланетян. Так физик-теоретик Стивен Хокинг полагает, что жители космоса представляют опасность для землян, и люди должны игнорировать послания внеземных цивилизаций. С ним согласны астрономы из Германии и США, которые считают, что инопланетные послания необходимо уничтожать без расшифровки, так как человечество не способно выявить опасные компьютерные вирусы, которые могут быть скрыты в данных и представлять угрозу для нашей планеты.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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