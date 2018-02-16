Ученые засекли «сигнал жизни» в соседней галактике

Ученые услышали в Большом Магеллановом Облаке сигнал инопланетян.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полученный не так давно радиосигнал из соседней галактики сразу приковал к себе внимание исследователей. Дело в том, что это достаточно примитивный астрономический объект, и получить из него такое «послание» – дело невероятное.

Каково же было удивление исследователей, когда они расшифровали полученный радиосигнал: подобные «звуки» издают сложные органические молекулы. Не исключено, что исследователи стали свидетелями зарождения жизни на планете в одном из созвездия Большого Магелланова Облака.

Хотя уфологии не исключают и другой вариант: может быть, соседняя галактика подверглась колонизации разумными инопланетными существами, и именно их деятельность стала источником полученного на Земле сигнала.

Челябинск, Виктор Елисеев

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