Уфологи назвали сроки контакта землян с инопланетянами и изобрели коврик для пришельцев

Исследователи, специализирующиеся на поисках внеземной жизни, заявили, что человечество обнаружит инопланетян в ближайшие 20 лет. Тем временем, на конференции в Австралии представили первый в мире коврик, предназначенный для пришельцев.

Старший астроном проекта по поиску внеземных цивилизаций (SETI) Сет Шостак готов поспорить на чашку кофе, что контакт с инопланетянами будет установлен не позже, чем через 20 лет. Ученый пояснил, что имеет в виду осознанную передачу сигнала от человеческой цивилизации разумной форме внеземной жизни.

«Я имею в виду, если они (инопланетяне – прим. ред.) находятся на расстоянии 500 световых лет от нас, то вы услышите сигнал, которому будет 500 лет. Если же вы передадите: «Привет, мы земляне, как вы поживаете?" – то ответ получите только через тысячу лет. Таким образом, это не совсем контакт, но, по крайней мере, вы будете знать, что они там», – отметил Шостак в интервью порталу Futurism.

Уфологи, которые верят в существование внеземных цивилизаций, уже подготовились к встрече с пришельцами. Так в ходе международной конференции по астронавтике, которая прошла в Австралии, ученый Джонатан Китс и космонавт-архитектор Алиса Горман представили первый в мире коврик, предназначенный для инопланетян, пишет портал RuNews24.

Авторы изобретения верят, что коврик необходим, чтобы показать существам из космоса гостеприимство и готовность обитателей Земли к более тесному знакомству.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 03.10.17

Нобелевку по физике получили исследователи деформации пространства-времени. / За пределами зоны отчуждения Фукусимы обнаружен источник радиации. / Министр образования РФ заступилась за главу Минкульта: плагиата нет. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»