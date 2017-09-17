«Это инопланетяне, а не люди»: ученые заявили о сенсации после изучения мумий из Перу

В ходе изучения пяти загадочных мумий, найденных в июне этого года в одной из пещер Перу, исследователи-любители пришли к сенсационному выводу. Данные останки принадлежат не людям, а рептилиям, которые имеют инопланетное происхождение. Соответствующий доклад был презентован на пресс-конференции «Мумии Наска», передает discover24.ru.

Специалисты тщательно изучили мумии, возраст которых, по их оценкам, около 1700 лет. Первоначально они посчитали, что речь идет о подделке, изготовленной из гипса и покрытой штукатуркой – на такой вывод их натолкнули рентгеновские снимки останков. Однако после более детального изучения выяснилось, что они ошибались. Анализ ДНК мумий показал, что останки являются видом, отличающимся от предыдущих находок, уверяют специалисты. Исследователи убеждены, что останки как минимум трех существ принадлежат не людям, а гуманоидам внеземного происхождения.

Специалисты поспешили заявить, что мир стоит на пороге большого открытия, которое изменит взгляд на историю формирования Земли.

Отметим, что рост одной из найденных мумий в распрямленном состоянии составляет около 170 см. У существа удлиненная голова с вытянутым назад черепом. На руках и ногах по три очень длинных пальца. Вместо ушей – небольшие отверстия в черепе, очень маленький нос.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.09.17

«Это будет катастрофа»: гигантский астероид может упасть на Марс. / Сатурн уничтожил зонд Cassini. / Ученые опознали выброшенного на пляж ураганом «Харви» монстра. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»