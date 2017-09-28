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Уфологии назвали новые сроки вторжения инопланетян на Землю

Уфологии назвали новые сроки вторжения инопланетян на Землю

Уфологи предрекли скорое вторжение инопланетян в Солнечную систему. Враждебная армия пришельцев, по их мнению, вторгнется на Землю уже в декабре 2017 года. Ранее уфологии заявляли, что к нам из космоса движутся сотни объектов. Затем они заявили, что часть из них сменила курс на противоположный. Эксперты полагают, что в этом заключается обманная тактика инопланетян.

Исследователи отмечают, что «враждебные космообъкты» можно заметить по адресу: 19 27 12-89 46 03. По их заявлениям, площадь поверхности самого крупного из движущихся в направлении Земли объектов достигает 4 тыс. квадратных метров. О последних сообщениях заметивших НЛО уфологов пишет Mirror.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 28.09.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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