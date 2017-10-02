Гигантский прозрачный НЛО сняли в небе над США

В небе над Соединенными Штатами зафиксировали загадочную световую аномалию. Некоторые уфологи приняли странное небесное явление за огромный прозрачный корабль пришельцев.

Видео, на котором запечатлен необычный объект, снял один из местных жителей и разместил его на видеохостинге YouTube. Автор видео написал в комментарии к ролику, что заметил «странную световую аномалию». И запечатленное на видео изображение действительно очень необычно. На кадрах на одной части неба видны белые облака, а на другой части небесного пространства облака закрывает нечто громадное и прозрачное прямоугольной формы.

Пользователи в своих комментариях выдвинули несколько версий этого странного зрелища. По одной из них, на видео запечатлен корабль инопланетян. Другие комментаторы выразили сомнение, предположив, что это необычное световое природное явление. Что же все-таки вызвало столь загадочное явление, остается загадкой.

Ранее уфологи предупредили о скором вторжении инопланетян в Солнечную систему. Враждебная армия пришельцев, по их мнению, вторгнется на Землю уже в декабре этого года. Ранее уфологии заявляли, что к нашей планете из космоса движутся сотни объектов. Затем они заявили, что часть из них сменила курс на противоположный. Эксперты считают, что в этом заключается обманная тактика пришельцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.10.17

Ученые нашли полноценную замену сексу. / Погромы на референдуме в Каталонии: России бы такое не простили. / Нобель по медицине присудили за исследование биоритмов. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»