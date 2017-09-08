Исследователи: первые инопланетяне высадились на территории России

Первые инопланетяне высадились на Земле на территории России. Об этом заявили российские уфологи.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первые свидетельства об НЛО были зафиксированы 24 июня 1947, когда пилот Кеннет Арнольд около 3 часов дня обнаружил девять неизвестных летающих объектов, беспорядочно перемещающихся с невероятной скоростью над районом Каскадных гор в штате Вашингтон. А уже в июле СМИ сообщили о крушении НЛО около города Розвелла (штат Нью-Мексико), причем, пресс-релизы им передали военные.

Однако российские уфологи утверждают, что первыми инопланетян заметили в 1932 году в Якутии. Причем НЛО не просто пролетел мимо, а высадил пришельцев на Землю.

На такой вывод исследователей натолкнули рассказы очевидцев и фотографии, сделанные 85 лет назад, пишет Oanews. Впрочем, другие исследователи считают, что инопланетяне «отметились» еще в Древнем Египте – об этом свидетельствуют рисунки в египетских храмах и изображения на древних монетах. Более того, есть версия, что фараон Эхнатон – один из крупнейших религиозных новаторов в истории человечества – сам был пришельцев.

Третьи вообще утверждают, что и первые люди на Земле появились из космоса – например, из созвездия Лиры или Веги.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.09.17

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