Воскресенье, 10 сентября 2017, 20:45 мск

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Исследователи: первые инопланетяне высадились на территории России

Исследователи: первые инопланетяне высадились на территории России

Первые инопланетяне высадились на Земле на территории России. Об этом заявили российские уфологи.

Как передает корреспондент , первые свидетельства об НЛО были зафиксированы 24 июня 1947, когда пилот Кеннет Арнольд около 3 часов дня обнаружил девять неизвестных летающих объектов, беспорядочно перемещающихся с невероятной скоростью над районом Каскадных гор в штате Вашингтон. А уже в июле СМИ сообщили о крушении НЛО около города Розвелла (штат Нью-Мексико), причем, пресс-релизы им передали военные.

Однако российские уфологи утверждают, что первыми инопланетян заметили в 1932 году в Якутии. Причем НЛО не просто пролетел мимо, а высадил пришельцев на Землю.

На такой вывод исследователей натолкнули рассказы очевидцев и фотографии, сделанные 85 лет назад, пишет Oanews. Впрочем, другие исследователи считают, что инопланетяне «отметились» еще в Древнем Египте – об этом свидетельствуют рисунки в египетских храмах и изображения на древних монетах. Более того, есть версия, что фараон Эхнатон – один из крупнейших религиозных новаторов в истории человечества – сам был пришельцев.

Третьи вообще утверждают, что и первые люди на Земле появились из космоса – например, из созвездия Лиры или Веги.

Москва, Игорь Юров

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