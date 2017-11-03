Ученые: инопланетяне выйдут на связь в ближайшее время

Ученые рассказали о возможном контакте с инопланетянами через 10 лет.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», уверенность в относительно скором времени получить ответ на посылаемые с Земли радиосигналы выразил президент организации «Обмен внеземными сообщениями» (METI) Дуглас Вакоч.
Исследователь напомнил, что первые попытки послать сообщения разумным инопланетным цивилизациям предпринял Фрэнк Дрейк в 1960 году. Однако технология, используемая METI, более совершенна: если полвека назад можно было использовать лишь один тип радиосигнала, то сегодня можно задействовать миллиарды различных частот.
С завидным упорством METI посылает сообщения в космос, несмотря на предупреждения ряда ученых об опасности таких экспериментов: инопланетные существа могут оказаться отнюдь не столь дружелюбны, как кажется некоторым, предостерегают они. Однако в организации уверены, что если бы внеземная цивилизация хотела уничтожить землян, то давно бы это сделала.
По расчетам ученых, ответ от инопланетян земляне могут получить уже через 10-20 лет. И тогда две цивилизации смогут начать сотрудничество.
Челябинск, Виктор Елисеев
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