Исполинская база инопланетян засветилась вблизи Солнца

Космический аппарат NASA Solar and Heliospheric Observatory, созданный для изучения солнечной активности, запечатлел непонятный объект. Видео с кадрами появления НЛО опубликован на YouTube-канале Paranormal Crucible. Авторы ролика заявляют, что объект поражает своими исполинскими размерами.

По их мнению, в поперечнике объект составляет 164 тыс. километров. Такие размеры, по мнению уфологов, могут говорить о том, что это так называемый материнский корабль инопланетян, другими словами, межзвездная база. «Может быть это даже искусственная планета, на которой пришельцы путешествуют между мирами. В целом же, мы, вероятно, даже не можем представить себе, что же это на самом деле», – приводит Planet Today слова уфологов.

NASA не комментирует появившийся в интернете ролик.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.11.17

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