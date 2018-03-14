На 77-м году жизни скончался физик-теоретик Стивен Хокинг

Ученый Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. О смерти физика сообщили его дети Люси, Роберт и Тим, передает ВВС.

«Мы глубоко огорчены тем, что сегодня наш любимый отец скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», – говорится в заявлении родственников Хокинга.

Стивен Хокинг родился в Оксфорде 8 января 1942 года. В возрасте 24 лет стал доктором философии. Он прославился как физик-теоретик и основоположник квантовой космологии. В частности, Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, сделал много открытий в теории черных дыр, результаты этой деятельности легли в основу научно-популярной книги «Короткая история времени», опубликованной в 1998 году. Всего в мире было продано более 10 млн экземпляров.

В 1963 году врачи поставили Хокингу диагноз – боковой амиотрофический склероз, физик был прикован к инвалидному креслу. После серии операций ему была проведена трахеостомия, в результате ученый утратил способность говорить. Для своих выступлений и общения он использовал синтезатор речи.

Хокинг был сторонником теории о неизбежном конце света. В последние несколько лет он предупреждал землян о том, что им необходимо искать убежище на других планетах. По словам ученого, людям грозит вымирание из-за ядерной войны, деятельности искусственного интеллекта или генетически сконструированного вируса.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 13.03.18

Трамп отправил Тиллерсона в отставку: Госдеп США возглавил экс-глава ЦРУ. / Врачи запретили фигуристке Медведевой выступать на чемпионате мира в Италии. / Отравление экс-разведчика ГРУ: Москва отвергла ультиматум Лондона, назвав условие ответа британским властям. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»